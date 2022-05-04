Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM Необходимость реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону поставил под сомнение директор ООО «РостовАвтоДорСтрой» Владислав Максименко. С 2002 года он возглавлял городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, затем был назначен заместителем мэра областного центра по транспорту и дорожному хозяйству. По мнению Максименко, реконструкция улицы Вавилова станет причиной дорожных заторов на улице Таганрогской.

Дорожный знак Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Строительство развязки в месте примыкания проспекта Королёва к улице Вавилова не решает проблемы транспортной доступности Суворовского района. В генплане Ростова для этой цели предусматривалось продление улицы Оганова до улицы Нансена (Темерницкого диаметра)», — цитирует Максименко издание «Город N».

Реконструкция улицы Оганова обошлась бы дороже реконструкции улицы Вавилова, однако в результате были бы созданы альтернативные маршруты для микрорайонов Стройгородок, Военвед, Суворовский, а также улучшены выезды на Родионово-Несветайскую трассу и Таганрогское шоссе. Перво-наперво бывший чиновник занялся бы строительством продолжения улицы Орбитальная.

«Я не понимаю целесообразности реконструкции улицы Вавилова и с точки зрения тактики, то есть его реализации. Я сомневаюсь, что перед проектированием заказчик формировал транспортную модель этого участка движения. В проекте восьмиполосный проспект Королёва сводится в два съезда по 5,5 метра. Проектом предусмотрено и строительство кольца, но в проекте организации строительства не написано, как его реализовать при движущемся транспорте», — отметил Максименко.

ИА REGNUM сообщало, что масштабными дорожными работами стоимостью 4,3 млрд рублей займётся ООО «Полюс», зарегистрированное в Краснодаре в 2015 году. Государственный контракт в другом регионе компания получила впервые. Начать работы, согласно техническому заданию, планируется в ноябре 2023 года, завершить — в декабре 2025 года.

Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как на аукцион не было подано ни одной заявки. Торги были объявлены повторно.

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