Москва, , 14:41 — REGNUM На приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) претендуют три игрока. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба КХЛ.

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В список претендентов на приз «Золотая клюшка» вошли нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв и форварды санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

Победитель определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Награду вручат 19 мая во время церемонии закрытия сезона КХЛ.

Ранее обладателями этой награды становились Сергей Мозякин и Александр Радулов (по четыре раза), а также Данис Зарипов, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев и Шипачёв.