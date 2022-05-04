Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Военная помощь от Евросоюза через Европейский фонд мира не предусматривает поставки Молдавии летального вооружения. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба молдавского военного ведомства.

«Меры 2021 года включали в себя укрепление потенциала медицинской и инженерно-саперной службы Национальной армии», — говорится в сообщении.

В 2022 году, как сообщили в минобороны Молдавии, военная помощь от фонда мира будет касаться военной логистики, мобильности, киберзащите, также средствам наблюдения, управления и связи.

Напомним, ранее прибывший в Кишинёв председатель Евросовета сообщил, что Брюссель будет оказывать военную помощь Молдавии. При этом молдавский президент Майя Санду попросила экономическую помощь.

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