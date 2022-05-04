Нерехта, Костромская область, , 14:45 — REGNUM В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-председателя молодёжного правительства региона Дмитрия Морозова, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении трёх подростков. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Нерехтский районный суд

По версии следствия молодой человек вступил в интимные отношения с тремя лицами, не достигшими 16-летнего возраста осеню 2021 года. Преступления были совершены «без применения насилия». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нерехтский районный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу ещё не назначено.

Напомним, Морозов являлся главой Нерехтского отделения «Молодой гвардии Единой России», работал в местном муниципальном Центре культуры и молодежной политики «Диалог», являлся членом молодёжной палаты при Костромской областной думе. Он лишился этих должностей за месяц до появления официальной информации о задержании. Виновность или невиновность Морозова предстоит установить суду.

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