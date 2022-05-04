Тюмень, 4 мая 2022, 14:38 — REGNUM В Тюменской области запрет на посещение лесов продлён до 26 мая. Соответствующее постановление подписал 4 мая глава региона Александр Моор, сообщает областной оперштаб.
Продолжает действовать запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора; на приготовление пищи на открытом огне, углях; пожароопасных работ; на использование пиротехнических изделий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар действует возле села Яр в Ялуторовском районе Тюменской области.
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