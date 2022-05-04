Петрозаводск, , 14:42 — REGNUM За первые майские выходные, с 30 апреля по 3 мая, в травмпункты столицы Республики Карелия, города Петрозаводска, обратилось более 620 человек, сообщил 4 мая региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске vk.com/mihailohlopkov

Так, по 50 человек в сутки принимали в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Семь человек обратились по поводу присасывания клещей. Была госпитализирована женщина, пострадавшая от укуса гадюки.

«В эти дни с различными травмами в БСМП обратились 262 человека, в том числе 54 — в стационар, госпитализировано 10 «травматологических» пациентов, — сказал Охлопков. — Всего в БСМП обратился 621 человек, всем оказана помощь, в госпитализации нуждались 166 человек».

Кроме того, на петрозаводскую станцию скорой помощи поступило 1371 обращение, вызовы обслуживали 20 бригад.