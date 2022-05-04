Казань, 4 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Около 12 тыс. участников из 17 стран соберет беговой марафон, который пройдет в Казани 14 и 15 мая. По словам замминистра спорта РТ Ильдара Садриева, регистрация на участие в забеге открыта до 8 мая.

Karen Arnold Бег

Самой популярной дистанцией по регистрации стал полумарафон. Поучаствовать в нем изъявили желание порядка 3 тыс. человек. Забеги пройдут на дистанциях в3,10,21,1, и 42,2 километра. Маршрут проложен через казанский Кремль, центр семьи «Казан», мост Миллениум и Кремлевскую набережную.

«Также у нас запланирован детский забег, который является самым крупным в России. Трасса основного же марафона претерпела небольшие изменения, но осталась такой же плоской. В то же время для бегунов на 10 километров, мы разнообразили дистанцию: они побегут по Кремлевской набережной», — уточнил замминистра спорта РТ.

Для участия в марафоне от каждого спортсмена потребуют предоставить справку с допуском. Как отметил Садриев, на жителей республики приходится около 30% бегунов, основная часть — это жители других регионов и стран.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии и Татарии проходит межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей. Он стартовал 29 марта и завершится 4 мая.

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