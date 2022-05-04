Москва, 4 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. После резкого роста курсов иностранных валют, вызванного введением санкций в конце февраля, Банк России предпринимает активные меры, направленные на укрепление курса рубля заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Эти меры дают свои результаты, следствием чего является снижение курсов доллара США и евро до уровня более низкого, чем был на начало указанных событий (менее 69 рублей за доллар и около 72 рублей за евро).

Низкий валютный курс имеет свои плюсы по нескольким причинам: способствует удешевлению импорта, сокращает расходы по оплате внешних долгов в рублях из-за блокировки валютных резервов ЦБ РФ.

Однако слишком низкий валютный курс имеет и определенные отрицательные последствия, в частности, дестимулирует внутреннее производство за счет удешевления импорта.

В России же в текущих условиях необходимо развивать внутреннее производство и активизировать импортозамещение.

Поэтому монетарным властям при проведении валютной политики необходимо учитывать и эти факторы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 69 рублей.

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