Донецк, , 14:34 — REGNUM Десять человек пострадали в результате обстрела украинскими силовиками Кировского района города Донецка. Об этом сообщает 4 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до десяти человек», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Ранее сообщалось о семи пострадавших мирных жителях.

Обстрел с позиций ВСУ в Красногоровке был зафиксирован в 10:55. По Донецку выпустили шесть снарядов калибра 122 мм, они прилетели в микрорайон Семашко.

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