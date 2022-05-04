Самара, , 14:38 — REGNUM Заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области и заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава межрайонного отдела обвинили в превышении должностных полномочий в Самаре. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с марта 2019 года по май 2020 года фигуранты уголовного дела не раз давали заведомо незаконные указания подчиненным сотрудникам о регистрации судебных приказов по делам о взыскании налогов и пени с физических лиц.

«При этом обвиняемые исходили из того, что сумма взысканий по судебным приказам больше суммы государственной пошлины по исполнительным листам. В соответствии с данными указаниями сотрудники не осуществляли в полном объеме регистрацию более 4 тысяч исполнительных документов, поступивших из налоговых органов и судов города Самары. Указанные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов граждан и непоступление в установленном порядке налогов, сборов и пошлин по исполнительным листам на общую сумму более 11 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Обвиняемая была отстранена от исполнения должностных обязанностей. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.