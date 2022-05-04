Алжир, 4 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Правительство Алжира осудило позицию властей Египта по ситуации в Ливии. Об этом 4 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник в МИД Египта.

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По данным источника, в Алжире выступают против поддержки Каиром ливийского правительства и премьер-министра Фатхи Башага. Журналисты отмечают, что власти Египта якобы намереваются помочь Башага «захватить» город Триполи.

«Каир получил резкие предупреждающие сообщения от Алжира относительно недавних шагов по поддержке правительства Башага, а также оказания ему помощи во взятии Триполи посредством создания союзов с местными племенами и вооруженными формированиями», — сообщил источник издания в МИД Египта.

Напомним, что власти Алжира выступают в поддержку альтернативного правительства Ливии под руководством Абдель-Хамида Дабайбы.