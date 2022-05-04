Краснодар, 4 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае усиливают меры по профилактике острой кишечной инфекции и холеры — в преддверии летнего эпидемического сезона, сообщили в региональном оперативном штабе 4 мая.

Remf.dartmouth.edu Холерный вибрион под микроскопом

«На сегодняшний день на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекций по краю среднестатистическая», — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе ведётся постоянный мониторинг проб воды открытых водоемов на возбудителей холеры. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено.

В краснодарском подразделении Роспотребнадзоре расширили количество проб на проведение анализов на кишечную инфекцию и холеру, что позволит максимально снизить риски распространения заболеваний. Краевому минздраву рекомендовано увеличить коечный фонд. Летом пациентов с признаками кишечной инфекции обследуют на холеру.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил гигиены, безопасного приготовления и хранения пищи.