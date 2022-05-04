Москва, 4 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Кремле наблюдают за обсуждением вопроса о планах Евросоюза запретить импорт российской нефти. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в Кремль просчитывают самые разные варианты в связи с вероятными ограничениями в отношении России.

«Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран…», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках шестого пакета антироссийских санкций в Еврокомиссии предлагают запретить трансляцию трём крупным российским вещателям, отключить от SWIFT три крупных банка, включая Сбербанк, а также постепенно полностью отказаться от нефти из России. Такие ограничения планируется ввести из-за проведения российской военной спецоперации на Украине.

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