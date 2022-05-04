Ульяновск, , 14:31 — REGNUM В Ульяновской области определены даты проведения тематических массовых спортивных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Российский спорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона Алексей Русских подписал распоряжение о проведении дней здоровья и спорта. Отмечается, что цель мероприятий — развитие массового спорта и вовлечение жителей в занятия физкультурой, пропаганда здорового образа жизни.

Массовые мероприятия будут проходить каждый месяц, начиная с мая. Всего в 2022 году запланировано семь таких акций: они состоятся 21 мая, 19 июня, 2 июля, 13 августа, 7 сентября, 2 октября, 19 ноября и 10 декабря.

Власти уточняют, что даты выбраны с учётом проведения всероссийских спортивных соревнований и массовых проектов — в частности, Дней ходьбы, физкультурника и самбо, Олимпийского дня, турниров «Оранжевый мяч» и «Кросс наций».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Их возводят в более чем 50 регионах.

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