Москва, 4 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В России могут возродить футбольный Кубок премьер-лиги, который может быть проведён в формате, напоминающем Лигу чемпионов. Об этом 4 мая сообщает «Спорт-экспресс».

Premierliga.ru Российская премьер лига

Отмечается, что соревнования могут появиться во внутреннем календаре российского футбола в сезоне 2022/23 в случае. Это может произойти, если в РПЛ останется 16 клубов.

Согласно проекту, на первом этапе команды будут разделены в результате жеребьёвки на четыре группы. Из каждой группы по два клуба выйдут в четвертьфинал. Далее будут проведены полуфиналы и финал.

Матчи турнира планируется проводить в середине недели — в дни, когда в еврокубках проходят игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги был проведён в 2003 году. Победителем стал санкт-петербургский «Зенит».