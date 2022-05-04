Тбилиси, 4 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Чешская компания ALES s. r. o. будет модернизировать в трёх аэропортах Грузии резервную систему наблюдения за самолётами. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Pixabay.com Самолет

Сообщается, что коммерческий директор компании из Чехии Мирослав Андр прибыл в Тбилиси и подписал соответствующий договор с главой местного «Грузаэронавигация» Гочей Мезвришвили. Программа коснётся аэропортов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

По словам Мезвришвили, необходимость модернизации системы наблюдения за самолётами возникла из-за изменения процедур в воздушном пространстве. Изменились минимальные высоты для бортов, границы наблюдения за ними.