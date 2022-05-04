Москва, 4 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Отключение Россельхозбанка от SWIFT могут произвести, но оно особо не нанесёт вреда банку, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Во-первых банк практически полностью с самого начала был ориентирован на внутреннюю экономику и поддержку АПК.

Во-вторых, банк 100% государственный и обслуживает российских бизнес со swift или без это не принципиально. Банк проводит оплату евробондов и тут возможно будет новая трудность, но решение всегда есть.

Глава Россельхозбанка давно предлагает между странами ЕАЭС вести двухконтурную экономику с привязкой к золоту. Так лучше будет идти согласованный товарооборот, тем более что Россельхозбанк имеет сильные связи с сельхозкомпаниями со странами СНГ, расчетами по зерну, хлопку, рису, сельхозтехники.

Россельхозбанк «помогал» россиянам обойти ограничения поддерживал выпуск банковских карт китайской системы UnionPay. Многие клиенты с брокерскими счетами в ВТБ перешли в Россельхозбанк», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение от международной платежной системы SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка намерена предложить Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза.

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