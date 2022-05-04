Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM Актриса Виола Дэвис, сыгравшая директора ARGUS Аманду Уоллер в фильмах «Отряд самоубийц» и сериале «Миротворец», ведёт переговоры с компанией Warner Bros. об участии в новом проекте. Об этом 4 мая пишет Deadline.

Отряд самоубийц Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». Реж. Дэвид Эйер. 2016.США

Как отмечает СМИ, потенциальный сериал для сервиса HBO Max станет спин-оффом «Отряда самоубийц» и расскажет об истории Аманды Уоллер. Сценаристом выступит Кристал Генри, а исполнительным продюсером — Питер Сафран.

Ранее режиссёр «Отряда самоубийц» и «Миротворца» Джеймс Ганн сообщил о том, что работает над вторым сериалом. Он рассказал, что проект будет «связан с этой вселенной», но «не будет такой комедией, как «Миротворец».

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