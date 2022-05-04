Брюссель, 4 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. На рассмотрение совету стран Европейского союза переданы предложения Еврокомиссии (ЕК) по очередному, шестому пакету антироссийских санкций. Об этом 4 мая рассказал на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«То, что сегодня представила (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — ред.) — это предложение по пакету санкций, которое было направлено совету», — сказал он.

Также Мамер отметил, что теперь совет стран ЕС проведет обсуждение предложений ЕК, в которые он может внеси свои изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что проблемы современного мира может разрешить только неукоснительное соблюдение международного права.