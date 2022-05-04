Нью-Дели, 4 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Индия пытается получить значительные скидки на закупку нефти у России и хочет покупать топливо по цене менее чем за $70 за баррель. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Индия хочет закупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок», — пояснил пожелавший остаться неназванным собеседник, знакомый с ходом переговоров на высоком уровне между двумя странами.

Источники утверждают, что как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже закупили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента начала спецоперации России на Украину 24 февраля. Согласно расчётам Bloomberg, это на 20% больше, чем объём поставок из России в Индию за весь 2021 год.

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Телеканал напоминает, что поставки российской нефти в Индию не подпадают под санкции, но ужесточение международных ограничений в таких областях, как морское страхование, и давление на Нью-Дели со стороны США усложняют торговлю. Премьер-министр Индии Нарендра Моди до сих пор сопротивлялся призывам Запада свернуть свои отношения с Москвой из-за возможности получать нефть со значительными скидками.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 4 мая баррель нефти марки Brent стоит порядка $106.