Берлин, 4 мая 2022, 14:26 — REGNUM Прямое оскорбление главы правительства со стороны иностранного дипломата — такого Европа ещё не видела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 мая, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц
(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

Как сообщалось ранее, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», таким образом «прокомментировав» отказ Шольца ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принимать на своей территории президента Германии Вальтера Штайнмайера.

«Заявления украинского посла в ФРГ уже не в первый раз выходят за рамки дозволенного для послов, но в этот раз он прямо оскорбил ведущую политическую фигуру в государстве пребывания. Такого Европа ещё не видела! Как на это отреагируют немцы, посмотрим — есть ли у них ещё остатки самоуважения? Думаю, однако, что Мельником тут дело не ограничивается и в Германии это понимают. Мельник не сам такой «крутой»; у него публично на языке то, что на языке в кулуарах у его американских хозяев. Шавка лает на соседа, которого не любит её хозяин.
Жаль немцев: им ещё долго придётся преодолевать то униженное положение, в которые они скатились в последние годы пребывания на своём посту канцлера Меркель. Если, конечно, большинство немцев захотят его преодолеть. Впрочем, если не они, то через какое-то время это сделают новые германские граждане из числа выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. А русские немцы, надеюсь, сообразят домой в Россию вернуться«, — отметил Михаил Демурин.