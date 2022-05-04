Берлин, 4 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Прямое оскорбление главы правительства со стороны иностранного дипломата — такого Европа ещё не видела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 мая, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», таким образом «прокомментировав» отказ Шольца ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принимать на своей территории президента Германии Вальтера Штайнмайера.

«Заявления украинского посла в ФРГ уже не в первый раз выходят за рамки дозволенного для послов, но в этот раз он прямо оскорбил ведущую политическую фигуру в государстве пребывания. Такого Европа ещё не видела! Как на это отреагируют немцы, посмотрим — есть ли у них ещё остатки самоуважения? Думаю, однако, что Мельником тут дело не ограничивается и в Германии это понимают. Мельник не сам такой «крутой»; у него публично на языке то, что на языке в кулуарах у его американских хозяев. Шавка лает на соседа, которого не любит её хозяин.

Жаль немцев: им ещё долго придётся преодолевать то униженное положение, в которые они скатились в последние годы пребывания на своём посту канцлера Меркель. Если, конечно, большинство немцев захотят его преодолеть. Впрочем, если не они, то через какое-то время это сделают новые германские граждане из числа выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. А русские немцы, надеюсь, сообразят домой в Россию вернуться», — отметил Михаил Демурин.