Москва, 4 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. То, что в РФ вырос спрос на низкокачественные квартиры, объясняется стремлением граждан вложить средства в защитные активы, одним из которых является недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о том, что на российском рынке жилья самыми востребованными стали квартиры низкого качества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Утверждать, что низкокачественные квартиры стали самыми востребованными, некорректно, — подчеркнула Школьная. — Подобные лоты стали более востребованы, чем обычно привыкли игроки рынка. В условиях нестабильности защитные активы становятся более популярными — это аксиома. Недвижимость – один из видов защитных активов. Особенность данного периода в том, что количество доступных защитных активов резко сократилось, в связи с беспрецедентными ограничениями на фондовом рынке у недвижимости стало меньше конкурентов. Часть спроса на подобные лоты имеет спекулятивную составляющую. Люди вкладывают деньги в надежде заработать на перепродаже в краткосрочном периоде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной.