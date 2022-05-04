Оренбург, 4 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 3 мая, из ковидных отделений выписали 106 пациентов в связи с выздоровлением. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Суточное число госпитализаций составило десять случаев за 3 мая. Это примерно на уровне предыдущего показателя.

С начала пандемии в регионе выявили 215 366 заражений коронавиурсом. За прошедшие сутки — 55 случаев. Число жертв коронавирусной инфекции достигло 3873. Оправились от болезни 209 812 человек.