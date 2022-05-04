Сеул, 4 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В апреле 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 106,85 пункта, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими с октября 2008 года. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 3,6%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 1,9%. В частности, цены на свинину выросли на 5,5%, на виноград — на 23%. Однако стоимость яблок упала на 23,4%, зеленого лука — на 61,4%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 7,8%. Цены на бензин выросли на 28,5%, дизельное топливо — на 42,4%, СУГ — на 29,3%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.