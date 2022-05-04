Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:37 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области депутата гордумы досрочно лишили полномочий, так как он не задекларировал доходы за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Удостоверение депутата Prvduma.ru

Прокуратура Свердловской области организовала проверку и выяснилось, что депутат Нижнетагильской городской думы седьмого созыва в установленный срок не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. В итоге ведомство внесло представление в адрес председателя Нижнетагильской городской думы, и это представление было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля гордума проголосовала за лишение его полномочий. Добавим, в сентябре истекут полномочия нынешнего созыва представительного органа.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральского депутата лишили мандата из-за несданной декларации