Москва, 4 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о нежелании Киева подписывать с Россией мирный договор, но готовности принять «капитуляцию», негативно восприняли в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 4 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Данилов ранее заявил, что Украина может подписать капитуляцию России, и чем быстрее это случится, тем выгоднее это будет для Москвы. Песков, отвечая на просьбу журналистов, рассказал, как российское руководство оценивает это заявление.

«Негативно», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Данилов также обвинил Венгрию в претензиях на часть украинской территории и пригрозил Будапешту возможными последствиями. Венгерское посольство призвало Данилова опровергнуть эти слова и потребовало объяснений со стороны «компетентных руководителей Украины».

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