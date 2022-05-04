Москва, 4 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Санкции, введенные США против РФ, вредят не только российской экономике, но и американской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова (СРЗП) о том, что антироссийские санкции вредят статусу доллара как мировой валюты и что многие страны могут отказаться хранить резервы в этой валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Не думаю, что много стран сейчас будут быстро переводить свои запасы в другие валюты. Они менее ликвидны. Однако влияние санкций на доллар будет сильным, — сказал Ковригин. — Правительство США санкциями наносит вред не только российской, но и своей собственной экономике. Санкции никогда не бывают однонаправленными и всегда вредят как инициаторам, так и тем, на кого они наложены. Надеюсь, американское правительство это когда-нибудь поймёт. К сожалению, санкциями руководство США нарушило священный в рыночной экономике принцип неприкосновенности собственности. Доверие к США теряется. Все жители РФ столкнулись с массовым ограничением сервисов, в том числе приобретённых ранее. Недоверие к производителям из США ещё сильно отразится на курсе доллара».

Как пояснил Ковригин, уже в настоящее время видны предпосылки падения курса доллара до 65 рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки ФРС США укрепит доллар по отношению к мировым валютам и понизит курс рубля.