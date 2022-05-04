Москва, 4 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Программы переобучения являются более предпочтительной формой поддержки безработных граждан, чем общественные работы. Об этом 4 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Переобучение всё-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», — заявил Путин.

Министр труда согласился с президентом и отметил, что переобучением планируется охватить порядка 345 тыс. граждан.

«Общественные работы в данном случае — это возможность для человека получить дополнительный доход в период того, когда он стоит на учете в центре занятости», — добавил Котяков.