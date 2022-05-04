Москва, , 15:09 — REGNUM Благополучателями практик активного долголетия, принимавших участие во втором всероссийском отборе, стали более 700 тыс. человек. Из 689 заявок эксперты выбрали 20 победителей, чьи практики получат поддержку в продвижении и будут рекомендованы для тиражирования по всей стране. Конкурсный отбор в рамках национального проекта «Демография» организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ, Фондом Тимченко и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Пожилые люди Pixabay.com

«У нас охват практиками более 700 тысяч человек — и это не медийный охват, а именно те люди, которые вовлечены в реализацию этих практик. Победителями стали 20 самых интересных для тиражирования практик. Мы дали им возможность пройти индивидуальный тренинг с одним из лучших тренеров России для проработки дальнейших планов развития.

В ближайшее время мы проведем серию онлайн-мероприятий в регионах, где об опыте победителей смогут узнать те, кто работает со старшим поколением, чтобы использовать этот опыт у себя. Представителей бизнеса и НКО из числа победителей отбора мы дополнительно пригласим к участию в национальном рэнкинге «Наш вклад» за 2022 год», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она отметила, что количество российских регионов-участников отбора за год увеличилось с 30 до 58, а количество заявок выросло с 250 до 689. Предварительный этап успешно прошли и получили доступ к образовательной программе 112 участников, включая авторов 16 корпоративных практик и 26 заявок от представителей некоммерческого сектора (НКО). Все они вошли в сборник лучших практик активного долголетия 2021 года.

«Мы работаем не только с 20 победителями, но со всеми практиками, которые были признаны в этом году достойными тиражирования. Все практики, вошедшие в сборник этого года, получили возможность пройти образовательный акселератор, где для них были проведены тренинги и лекции по темам: основы публичных коммуникаций; питчинг проектов; как привлечь в проект деньги; лидерство, командная работа, управление проектом; как стать экспертом; оформление контента», — сообщила София Малявина.

Самой популярной номинацией среди финалистов конкурсного отбора стала «Активная жизнь» — для практик, направленных на привлечение людей от 50 лет и старше к активному участию в жизни общества, волонтерству и социальных проектах. В этой категории представлено 49 заявок. Вторая по популярности номинация — «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика» (31 практика), следом идут номинации «Здоровый образ жизни» (18 практик) и «Образование и занятость» (14 практик).

Сборник лучших практик «Активное долголетие 2021» размещен на портале национальныепроекты. рф. Заявки участников конкурсного отбора также упакованы в кейсы и опубликованы на платформе «Смартека».

Победителями отбора «Лучшие практики активного долголетия — 2021» стали:

Номинация «Образование и занятость»:

Факультет «Народные ремесла» — Республика Бурятия

Почтенный гражданин «Биохимика» — Республика Мордовия

Университет третьего возраста — Чувашская республика

Перезагрузка 60+ — Тюменская область

Программа поддержки трудовой и социальной активности женщин 50+ — Рязанская область.

Номинация «Здоровый образ жизни»:

Хоккейный клуб поколения 60+ «Енисейская Сибирь» — Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край

Дни здоровья — Тульская область

Бабушки-йоги — Красноярский край

Активное долголетие — Республика Татарстан.

Номинация «Активная жизнь»:

Дружные соседи — Ставропольский край

Изумрудный город — Костромская область

Жить активно — мыслить позитивно. Продолжение — Алтайский край

Антикафе — Саратовская область

Активная жизнь и социокультурная реабилитация людей старшего возраста и людей с инвалидностью — Краснодарский край.



Номинация «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика:

Технология повсеместного внедрения системы долговременного ухода — Республика Башкортостан

Популяризация информации о мерах социальной поддержки населения — Красноярский край

Не один дома — Ямало-Ненецкий автономный округ

Ветеранские смены — Кемеровская область

3 шага к здоровью и активной жизни людей старшего возраста в городах присутствия группы компаний ОМК — Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край

Корзина доброты — вся Россия.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что понятие «активное долголетие» вошло в Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2025 года. С 2019 года людям старшего возраста посвящен федеральный проект «Старшее поколение», входящий в национальный проект «Демография».

В России определены следующие приоритеты развития активного долголетия:

Сохранение здоровья граждан старшего поколения, понимаемое в соответствии с определением ВОЗ как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней».

Обеспеченная жизнь в старшем возрасте через повышение финансового обеспечения граждан старшего поколения и содействие их занятости

Повышение качества жизни пожилых граждан.

«Люди старшего поколения обладают огромным и очень важным для общества ресурсом: ресурсом знаний, компетенций, жизненного опыта, энергии и готовности помогать. Чтобы общество могло получить этот ресурс, а люди старшего поколения имели широкие возможности для самореализации, в этом направлении решается несколько задач: обеспечение доступа старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, развитие финансовой грамотности, навыков финансового планирования, формирование условий для организации физической культуры и спорта, досуга для старшего поколения, развития социального туризма, развитие волонтерского движения, развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей старшего поколения», — сказала Татьяна Голикова.

В 60 регионах России организованы университеты пожилого человека (третьего возраста, серебряные университеты). Более 11,8 тыс. организаций в 70 регионах в 2021 году оказывали образовательные услуги почти 1 млн людей старшего возраста.

«Граждане пожилого возраста получили новые знания по разным направлениям, основные из них: иностранный язык — свыше 15,5 тыс. человек; основы физической подготовки — свыше 144,2 тыс. человек; художественно-прикладное творчество — свыше 138,3 тыс. человек; танцы — свыше 44 тыс. человек. Наиболее массовым является обучение компьютерной грамотности. В 2021 году обучение навыкам компьютерной грамотности прошли свыше 124,2 тыс. людей старшего поколения, финансовой и правовой грамотности — 339,7 тыс. человек», — сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что для занятий пожилых людей физкультурой и спортом в шаговой доступности в регионах развивается сеть физкультурно-спортивных клубов с возможностью их посещения бесплатно или льготной основе, оборудуются «тропы здоровья», вело‑ и пешие маршруты, проводятся занятия для всех желающих по различным видам двигательной активности, таким как йога, дыхательная гимнастика, спортивное ориентирование, фитнес, пешеходные оздоровительные прогулки, занятия северной (скандинавской) ходьбой по разработанным маршрутам.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, принимаемые для развития физической культуры и спорта меры позволили вовлечь в занятия физической культурой и спортом более 5,6 млн граждан старшего возраста», — сообщила Татьяна Голикова.

Зампредседателя правительства отметила, что на базе организаций социального обслуживания в регионах созданы условия для реализации творческих интересов и способностей граждан старшего поколения. По ее словам, в 2021 году в творческих мероприятиях для старшего поколения приняли участие свыше 1,5 млн человек.

Реализация проекта «Старшее поколение», по мнению Татьяны Голиковой, нуждается в участии бизнеса и НКО, которые «могут привнести новый взгляд, новые модели поддержки старшего поколения, новые знания, инвестиции и волонтерские ресурсы».

Для того, чтобы помочь гражданам старшего возраста самореализоваться в общественной жизни, развивается «серебряное» волонтерство. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2021 году в этом движении было задействовано уже более 110 тыс. человек.

«Среди таких проектов — много победителей нашего отбора. Это, например, «Бабушкины сказки» из Архангельской области, когда серебряные волонтеры приходят в семьи с особенными детьми. Еще один проект-победитель «Сложи пазл» из Саратовской области. Вышедшие на пенсию учителя, которые не утратили интерес к профессии, приходят на помощь школьникам, которые столкнулись с трудностями в учебе», — сказал глава Минтруда России.

Министр также отметил, что в России расширяются программы социального туризма. В прошлом году в них приняли участие более 550 тыс. людей старшего возраста в 67 регионах.

«Отмечу проект из Ульяновска «История места. Туризм третьего возраста», когда пожилые люди стали соавторами туристических маршрутов. Одно из самых масштабных по охвату направлений — культурно-массовая и досуговая работа. Это и специальные средства массовой информации для людей старшего возраста, как, например, «Седой читатель» из Пермского края, и творческие коллективы, как, например, «Поморские сказы» или «Арт-терапия» из Рязанской области», — сказал Антон Котяков.

Министр добавил, что в каждом регионе действует своя программа «Активное долголетие», и в ней всегда учитывается территориальная специфика.

Одним из победителей стал алтайский проект «Жить активно — мыслить позитивно. Продолжение», реализуемый под руководством Светланы Докучаевой — заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Бийск).

«Эксперты прививают бабушкам и дедушкам чувство красоты, эстетики, женственности и обаяния. Через участие в проекте наших подопечных мы хотим подчеркнуть, что мы уважаем старшее поколение, передать месседж, что они нужны нам и мы хотим на них равняться и гордиться вами», — пояснила заведующая отделением социального обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания населения города Бийска Светлана Докучаева.

«Похвальные проекты. В некоторой степени помогут нам преодолеть кризис. При этом, конечно, помогать старикам мы обязаны всегда. Объединенные активные пожилые люди могут решать множество социальных задач, направленных не только на интересы своей демографической группы, но и общества в целом. Задача государства — грамотно организовать движение разнообразных активностей и содействовать их развитию», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Оксана Молодых.

Директор Центра лучших практик Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин рассказал о дальнейшей поддержке победителей отбора в направлении тиражирования практик: «С одной стороны, мы сегодня подводим итоги отбора, с другой стороны — даем старт массовому тиражированию лучших подходов в сфере активного долголетия на территории субъектов РФ. Как это работает? Смартека, помимо того, что является инфраструктурной базой для размещения практик, также является системой тиражирования. Можно оставить заявку на любую из поданных практик. Наблюдается, что с каждым тиражированием между субъектами практика обрастает новыми подходами и совершенствуется».

Напомним, инициатором проведения Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия стала автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

Отбор включен в план мероприятий на 2021−2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 июня 2021 г. № 1692-р.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России, так как речь идёт о поддержке семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.