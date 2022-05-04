Нижний Новгород, 4 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 4 мая с начала пандемии провели 5 835 363 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 145,6 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5176 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 4 мая сократился и составил 15%. Коэффициент распространения инфекции вновь снизился и составил 0,96.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 157 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 402 971 человека на утро 4 мая.