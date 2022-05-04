Калуга, 4 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Старинный дуб, который растет в Центральном парке культуры и отдыха Калуги, стал одним из 60 претендентов на победу в конкурсе «Российское дерево года». Голосование стартовало в начале мая на сайте «rosdrevo.ru», калужский дуб зарегистрирован под номером 23. Об этом 4 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Сайт Национального реестра старовозрастных деревьев России Дуб в Центральном парке культуры и отдыха Калуги претендует на победу в конкурсе «Российское дерево года»

Дерево из Калуги было занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев в 2015 году. Эксперты Центра древесных экспертиз «Здорового лес» установили, что растению около 140 лет. Его высота — свыше 40 м, обхват ствола — более четырёх метров.

Калужский дуб входит в число исторических достопримечательностей областной столицы. Он уцелел и при всех пожарах, пережитых калужской крепостью. С ним связано множество легенд.