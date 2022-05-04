Москва, 4 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Пока правительство России не представило официально список лиц и компаний, в отношении которых будут действовать контрсанкции, трудно сказать как это повлияет на экономику России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Хотелось бы предположить, что цель сегодняшних ответных санкций — не зеркальный ответ западным странам.

Если правительство РФ будет действовать по аналогии с 2014 годом, когда контрсанкции дали толчок сельскохозяйственному сектору в виде программы по импортозамещению, то можно считать введённые контрсанкции продуктивными.

Сейчас требуют особого внимания большинство отраслей промышленности и те организации, которые оказались в затруднительном положении по причине заморозки активов за рубежом.

Важно оценить последствия контрсанкции и не допустить ухудшения внутренней конъюнктуры на рынках», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых стран подписал президент России Владимир Путин.

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