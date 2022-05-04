Черкесск, 4 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии по подозрению в совершении преступления против собственной матери задержаны трое её детей. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

publicdomainpictures.net Убийство

Из подробностей произошедшей трагедии известно, что между убитой жительницей аула Верхняя Теберда и её сыном вечером 28 апреля произошла ссора. Во время неё злоумышленник нанес женщине не менее трех ударов кухонным ножом в область шеи, от которых она скончалась на месте.

После этого вместе со своей сестрой и несовершеннолетним братом подозреваемый облили тело матери бензином и сожгли. Во время побега с места на машине убитой их задержали при въезде в город Черкесск. Сообщается, что дело возбуждено в отношении убийцы, он задержан до вынесения решения суда об аресте. О ситуации с остальными членами семьи в сообщении СКР не уточняется.