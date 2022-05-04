Палестина, 4 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Подразделения армии обороны Израиля обстреляли сельскохозяйственные угодья в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщает информационное агентство Wafa.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По данным журналистов, инцидент произошёл в полдень 4 мая. Отмечается, что военные обстреляли из крупнокалиберных пулемётов группу палестинцев в районе Аль-Вад севернее города Хан-Юнис.

В результате инцидента местные жители, занимавшиеся посевом пшеницы, были вынуждены оставить район.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что на линии разграничения между Израилем и палестинскими территориями участились перестрелки между израильскими военными и боевиками.