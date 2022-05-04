Нижний Новгород, 4 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 157 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 402 971 человека на утро 4 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 25 жителей области, накануне в больницы попали 20 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 417 738 случаев заражения коронавирусом, из них 117 — за минувшие сутки. 11 464 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, три летальных случая зарегистрированы за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля с начала пандемии провели 5 804 359 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 164,42 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.