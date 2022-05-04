Ярковский район, Тюменская область, 4 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Тюменской области разгорелся крупный пожар возле села Яр в Ялуторовском районе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

Сообщение о возгорании травы и сухостоя поступило в 11:55 (09:55 мск). Предварительная площадь пожара — около пяти гектаров. На месте работают четыре единицы техники и 12 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за выходные произошёл 91 ландшафтный пожар.