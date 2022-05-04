Мариуполь, ДНР, 4 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. К 9 Мая в Мариуполе идёт восстановление памятников, посвящённых Победе над фашизмом.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Как рассказали 4 мая в Народной милиции Донецкой Народной Республики, перед 9 Мая представители народной дружины Донецка и Кировска восстанавливают разрушенный националистами памятник. Им помогают волонтёры из числа жителей Мариуполя.

Отмечается, что в восстановительных работах также принимают участие сотрудники МЧС России.