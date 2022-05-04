Ульяновск, 4 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать летальные исходы от ковида. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 4 мая, в регионе жертвами пандемии стали 4657 пациентов, в том числе 2 мая скончался один ковид-больной, 3 мая умерли два человека. Смертность составила 2,3% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Вылечились от COVID-19 в Ульяновской области 195 772 человека, из них 3 мая выздоровели 92 пациента. Доля выздоровевших в целом составила 96,96%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый тест на коронавирус в Ульяновской области даёт положительный результат: всего проведено 2 049 638 лабораторных исследования, подтверждено 201 907 случаев инфицирования SARS-CoV-2.