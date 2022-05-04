В Ульяновской области растёт число жертв коронавируса
Ульяновск, 4 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать летальные исходы от ковида. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным на 4 мая, в регионе жертвами пандемии стали 4657 пациентов, в том числе 2 мая скончался один ковид-больной, 3 мая умерли два человека. Смертность составила 2,3% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).
Вылечились от COVID-19 в Ульяновской области 195 772 человека, из них 3 мая выздоровели 92 пациента. Доля выздоровевших в целом составила 96,96%.
Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый тест на коронавирус в Ульяновской области даёт положительный результат: всего проведено 2 049 638 лабораторных исследования, подтверждено 201 907 случаев инфицирования SARS-CoV-2.