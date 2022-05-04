Оренбург, 4 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбурге завершились проверки школ из-за поступившей угрозы трактов. Информация о минировании оказалась ложной. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По данным мэрии, сообщения о заложенной взрывчатке поступили в 20 школ муниципалитета. Из школ 4 мая эвакуировали почти 9,5 тыс. детей, которые учились в первую смену.

«Подозрительных предметов в зданиях образовательных учреждений и на территории не обнаружено. Вторая смена приступила к занятиям в штатном режиме», — сказали в администрации.