Рига, 4 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. С июля нынешнего года в Латвии отменяется требование о наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании для работников сферы образования. Об этом сообщили в канцелярии правительства страны.

Василий Иванов ИА REGNUM Средства профилактики против ковида

На практике принятое решение означает, что занятым в сфере образования лицам больше не понадобятся ковид-сертификаты.

В настоящее время продолжают действовать требования, согласно которым педагоги, административные и другие работники отрасли образования, непосредственно контактирующие с учащимися, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей.

Примечательно, что педагогам, вступающим в контакт с обучаемыми по общеобразовательным программам дистанционного обучения, также требуется сертификат.

Ранее более 1 000 человек подписали открытое письмо Министерству образования и науки против требования о наличии сертификатов для работников сферы образования. Подписавшие письмо считают, что Латвия должна последовать примеру Литвы и Эстонии и отменить «раскалывающие общество» ограничения.