Москва, 4 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В России не отмечается больших масштабов нарушения трудовых прав. Об этом 4 мая заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«Мы развернули круглосуточную линию связи на базе Роструда для того, чтобы граждане имели возможность в формате 24/7 обратиться с соответствующими вопросами по защите их трудовых прав. В случае, если у гражданина есть опасения, что его трудовые права нарушаются, он также может обратиться за консультацией и за просьбой проверить соответствующие правоотношения», — заявил Котяков.

«Этим на сегодняшний день наши граждане пользуются. Не так активно, как мы предполагали, но это в принципе, наверное, и хорошо с той точки зрения, что это говорит о том, что ситуация более-менее стабильная», — указал он.