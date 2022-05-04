Москва, 4 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет внедрена в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), начиная с сезона 2022/23. Об этом 4 мая заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

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«Я надеюсь, что получится его ввести уже в следующем сезоне. Ну или мини-VAR, нам бы это очень помогло и в плане подготовки судей», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

По его словам, с внедрением VAR в ФНЛ есть несколько сложностей. Для этого важно, чтобы стадион позволял использовать технологию, на нём должны быть соответствующее освещение, высота трибун и другие параметры.

Он отметил, что в ФНЛ можно будет проводить один или несколько матчей в туре с использованием системы VAR, но, возможно, это будет внедряться не с первого тура.