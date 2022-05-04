Рязань, 4 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали поступили 16 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в федеральном оперативно штабе. Выздоровел после лечения ещё 101 человек.

Mos.ru В больнице

Всего в Рязанской области инфекцию выявили у 119 733 жителей. Справились с заражением и выздоровели 115 133 человека.

За истекшие сутки не зарегистрировано летальных исходов, в целом от осложнений скончались 3 362 пациента.