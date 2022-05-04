Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Проведение общественной акции «Бессмертный полк» и праздничного салюта 9 мая, в День Победы, внесут изменения в работу станций метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом 4 мая сообщили в медиацентре городского правительства.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Из вестибюля станции «Адмиралтейская» можно будет только выйти, с 8:30 до 11:30 и вечером, с 19:00 до 21:00. На станциях «Площадь Александра Невского — 1, 2» можно будет выйти в город с 14:00 до 15:30.

На станции «Площадь Восстания» первый вестибюль будет работать только на выход с 14:30 до 15:30. При этом в зависимости от фактического пассажиропотока график может оперативно меняться. Второй вестибюль, на Московском вокзале, в это время будет работать и на вход, и на выход.

Станция метро «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет полностью закрыта. Поезда будут проезжать эту станцию, пассажиры не смогу воспользоваться ею для пересадки на другие линии.

Второй вестибюль станции «Невский проспект» почти на протяжении всего дня, с 8:30 до 22:00, будет работать только на выход. Первый вестибюль и прилегающий подземный переход будут полностью закрыты. Для того, чтобы спуститься в метро, можно будет воспользоваться смежной станцией «Гостиный двор».

Станция «Горьковская» будет только выпускать пассажиров с 20:20 до 21:00.

Напомним, что в Петербурге из-за проведения мероприятий в День Победы перекроют часть улиц в центральных районах города.

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