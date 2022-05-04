Люберцы, Московская область, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Началось строительство нового детского сада на территории подмосковных Люберец. Об этом 4 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Glavarb.ru Детский сад

Здание возводится в микрорайоне 12 в Красной горке. На данный момент ведутся подготовительные работы. Согласно проекту, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа: выполняется планировка территории и устройство котлована, устройство подъездных путей и организация мест складирования и хранения материалов. Новый детский сад будет рассчитан на 14 групп. Всего он сможет принять 350 малышей», — сказано в сообщении.