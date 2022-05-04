Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 57 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Новые случаи заражения подтверждены в 22 городах и районах Ростовской области. Более 33% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, почти 6% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 76-летний мужчина.

Всего в Ростовской области выявили 373 382 носителя коронавируса, выздоровел 360 981 ковид-пациент. С COVID-19 не справились 10 884 человека.