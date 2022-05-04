Ясиноватая, ДНР, 4 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) один человек погиб и еще пять получили ранения. Об этом 4 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) в Ясиноватой число жертв возросло до 6 человек: один человек погиб и пять ранены», — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось о пяти раненых в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы киевские боевики, не ведется, российские войска подавляют на нем попытки националистов выйти на огневые позиции.