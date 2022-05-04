Москва, 4 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Вопрос целесообразности контактов России и Соединенных Штатов определяется российскими военными, заявил 4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее в пентагоне заявили, Москва якобы не была заинтересована в разговоре с Вашингтоном на уровне министров обороны, когда США предлагали такую беседу несколько недель назад.

«Это вопрос целесообразности, который определяется нашими военными. По деталям надо обращаться именно к ним», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская активистка Клэра Кларк заявила, что на фоне военных действий на Украине бюджеты американских военных компаний увеличились.

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