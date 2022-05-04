Москва, 4 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российский интерес к инвестициям в африканский газопровод вполне оправдан, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

«С одной стороны, Россия имеет значительный опыт в подобных проектах, а с другой — участие в африкано-европейском проекте обеспечивает определенный уровень диверсификации российских нефтегазовых проектов, функционирование которых в направлении Европы в настоящее время пытаются ограничить замотивированные на это стороны.

Более того, если рассматривать средне и долгосрочную перспективу, сегодняшнее возможное участие России в альтернативном газопроводе может дать существенный импульс для активного усиления внешнеэкономических отношений между Россией и странами всего Африканского континента.

А это новые инвестиционные и торговые возможности, интерес к которым является обоюдным», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, намерения представителей России инвестировать в строительство газопровода, который будет соединять две африканские страны с Европой, подтвердил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.

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